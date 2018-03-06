Çıkışının ilk haftasında büyük beğeni topladı

Kapalı Alfa sürecinin ardından 22 Şubat'ta Steam üzerinden erken erişime açılan Crytek'in merakla beklenen yeni oyunu Hunt: Showdown, ilk haftasında en çok satan oyunlar arasında yer aldı. Şirket açıklamasına göre açık dünya türüne PvP ve PvE öğelerini bir arada ekleyen Hunt: Showdown, Western soslu post apokaliptik bir dünyada canavarları öldürmeye davet eden rekabetçi yapısı ile çıktığı hafta Steam oyunları arasında en çok satanlar listesine girdi. Açıklamada yerli ve yabancı birçok oyun basını tarafından Crytek'in gerçekçi grafik ve oynanabilirlik kalitesini Hunt: Showdown ile bir üst seviyeye taşıdığı belirtildiği, atmosfer olarak da oyunun eşi benzeri olmadığının altı çizildiği kaydedildi.



“Oyunu daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza eminiz”



Oyunun kreatif yönetmeni Magnus Larbrant ise konu ile ilgili olarak “Erken erişim Hunt: Showdown için büyük bir adım, bu noktaya geldiğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Hunt: Showdown ile her zaman oynamak istediğimiz oyunu yapmaya çalıştık; gerçek bir adrenalin deneyimi sunan gergin, karanlık ve bağımlılık yapıcı bir aksiyon. Elimizden geleni ortaya koyduk; şimdi de erken erişim sayesinde bize katılan oyuncuların desteği ve geri dönüşleriyle, ortaya çıkan oyunu daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza eminiz” dedi.



Kaynak : İHA