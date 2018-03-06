Çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üç aylık verimlilik istatistiklerini açıkladı.



Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 4'üncü çeyrekte, bir önceki döneme göre yüzde 0,91 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,60 arttı.



ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM YÜZDE 0,76 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2017 yılı 4'üncü çeyrekte, bir önceki döneme göre yüzde 0,76 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,21 arttı.



EN FAZLA ARTIŞ SERMAYE MALI ÜRETİMİNDE GERÇEKLEŞTİ



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5 ile Sermaye Malı'nda gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2017 yılı 4'üncü çeyrekte bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 20,68 ile ‘mobilya imalatında', en büyük artış yüzde 15,93 ile ‘makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında' gerçekleşti. Çalışılan saat başına üretim endeksinde, 2017 yılı 4'üncü çeyrekte bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 20,26 ile ‘mobilya imalatında', en büyük artış yüzde 10,92 ile ‘makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında' gerçekleşti.



Kaynak : İHA