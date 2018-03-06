BM'den Afrin açıklaması: YPG engel oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirdi.



Dujarric, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ''Yerel yetkililer hala kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.'' dedi.



Sözcü Dujarric, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti.



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti. Kaynak : AA