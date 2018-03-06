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Bingöl'de okuma yazma seferberliği: 4 bin 260 kişi eğitime alındı

Bingöl’de Okuma-Yazma seferberliği kapsamında toplamda 325 kursta 4 bin 260 kişinin eğitim gördüğü bildirildi.

Eğitim / 06 Mart 2018 Salı 14:25
Bingöl'de okuma yazma seferberliği: 4 bin 260 kişi eğitime alındı
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Bingöl Valisi Ali Mantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında, Atatürk İlkokulunda kurs görenleri ziyaret etti.Kursiyerlerin heyecanlı olduğunu belirten Vali Mantı, üniversiteyi bitirmek isteyen kursiyerlerin olmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Kent genelinde 325 kurs olduğunu belirten Vali Mantı, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilimizde yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Toplamda 325 kursumuzda 4 bin 260 kursiyerimiz şu anda kurslara devam ediyor. Bunun en iyi tarafı kursiyerlerimizin isteyerek, son derece heyecanlı bir şekilde okuma yazma seferberliğine kendileri katılmalarıdır. Kursiyerlerimiz sadece okuma yazma değil, üniversite okumak isteyenler kardeşlerimiz var. Biz bu gayretlerin sonuca varacağına inanıyoruz” dedi.

Programa Vali Mantı'nın yanı sıra Yardımcısı Cevat Gün, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Halk Eğitim Müdürü Selahattin Akıncı ve bazı kurum amirleri katıldı.

Kaynak : İHA

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