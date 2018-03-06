BESYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey YÖK'ü uyardı

BESYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Karacabey, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının onayı ile ÖSYM ce açıklanan '2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir' açıklamasına; özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümlerine öğrenci alımlarında belirlenen 240 başarı sırası birçok okulda kontenjanların boş kalabileceği uyarısında bulundu.



Prof. Dr .Kürşat Karacabey, yaptığı açıklamada “2018 YKS yönergesine özel yetenek sınavı ile tüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine başvuru puanı olarak 1. aşamada 240 binlik dilim getirilmesi yanlış bir karardır. Yaklaşık 50 adet üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mevcuttur. 240 TYT barajı ile özel yetenek sınavında okullar kontenjanlarını dolduramama ile karşı karşıya kalacaktır” dedi.



“Özel yetenek Sınavlarına Başvurular illere göre değişmektedir”



Prof. Dr. Kürşat Karacabey, özel yetenek sınavlarında illere göre başvuruları değerlendirildiğinde ciddi sıkıntılara yol açacağını ifade etti.



Daha önce ki başvuru puan belirlemesinin Üniversite Senatolarınca belirlendiğine dikkat çekerek yüksek YGS ile başvuru kabul eden Üniversitelerin olduğunu da ifade ederek “Lakin bu uygulamayı genele yayılmasının bir hata olacaktır” dedi.



Öncellikle YGS ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için özel yetenek sınavına giren öğrencilerin çok az bir kısmının sıralamada YGS'de 240 bin dilimi ve üzerinde puan alarak başvuru yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr Karacabey, “Bu Sistem ile Sporcuların öğrenci olabilmesi çok zor. Geçen yıllarda uygulanan sınav sisteminde yer alan puan türleri ile 240 puan almak daha kolay gözükürken, TYT'de puan türünün olmaması 240 bininci dilime girmelerinin daha zor. Ayrıca; YGS'de 240 bin yaklaşık 310 puana tekabül etmekteydi. TYT sınav sisteminde 240 binin karşılığın eski hesaplamayla 390-400 arasında bir puana tekabül eder ki bu puan ile okullarımıza hemen hemen bu puan aralığında çok az başvuru yapıldı” diye konuştu.



“Kaliteyi yükseltmek için bu doğru bir karar değil”



Türkiye'deki tüm üniversitelerin bu uygulamayı yapması durumunda mevcut olan üniversitelerin özel yetenek sınavıyla kontenjanını dolduramayacağını da belirten Karacabey, “Buna benzer uygulama ile yüksek YGS ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullarımızda baraj puanın yüksek olması nedeni ile bir çok kontenjan boş kaldı. Spor gönül vermiş ve Spor Lisesinde okuyan öğrencilerimizi, bu uygulama ciddi anlamda mağdur edecektir. YÖK'ün Spor Liselerinde okuyan öğrencilerin, Spor Bilimlerine yönlendirilmesi ve bu okullara girmelerinin önü açılacak kolaylaştırıcı uygulamalar yapılması gerekirken de, özel yetenek sınavlarında uyguladığı katsayının da neden kaldırıldığı da anlaşılmış değildir. Bu uygulama Spor Lisesi çıkışlı öğrencilerin ve milli sporcuların herhangi bir önceliği olmadan TYT'de 240 binlik dilime girme şartının olması, bu alanın içinden gelen bu kişilere büyük bir haksızlıklara neden olacaktır. Kaliteyi artırmak istiyor isek, öğretmenlik alanları dışından mezun olanlara koşulsuz şartsız verilen formasyon eğitimi ve buna istinaden şuanda öğretmen kabul edilen binlerce kişinin olması alınan bu kararla taban tabana zıt bir olaydır. Geç olmadan bu hatadan dönülmelidir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA