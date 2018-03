Bahçeli'den 'asansörde halvet' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin gündeminde kadına yönelik şiddet ve Nurettin Yıldız'ın 'asansörde halvet' sözleri vardı.



İsim vermeden Yıldız'a yüklenen Bahçeli, 'Hangi ara kadına ve çocuklara göz koyan ahlaksızların sesi çıkmaya başladı. Bu bir ihanettir ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır. ' dedi.



Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:



'İçinde bulunduğumuz çağın en büyük açmazları, aç gözlülüğün ihtiyaç maskesiyle kapatılması ile hoşgörü, merhamet ve adalet duygularındaki çartırdamalardır.' diyen Bshçeli, 'Teknolojik ilerlemeler aynı oranda sosyal gelişmelere yansımadığ için ahlaki zayıflıklar insanlığı esir almaktadır.' dedi.



8 Mart Günü geldiğinde tüm dünyada kadınların konuşulduğunu söyleyen ve Türkiye'de de bunun yaşandığını belirterek 'Biz kadın dendiğinde neyi anlamalıyız, neyi görmeliyiz' diye soran Bahçeli şunları söyledi:



'En temel ayıp, kadının bir insan olduğun gerçeğinin unutuluyor olmasıdır... Ancak kadınların gönülleri yıkılmaktadır. Şiddete ve tacize mahsur kalmaktadır ve bu tablo vicdan sahibi herkes için utançtır. Peki yıkımı nasıl engelleyeceğiz. Sokkata, adliyede, evde, işyerlerinde hunharca öldürülen kadınlar sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın kanayan yarasıdır. Bu çığlık masumdur ve bu çığlığın gözü yaşlıdır.'







'ASANSÖRDE HALVET' TEPKİSİ



Kadına şiddetle ilgili rakamlar veren Bahçeli, 'Şiddet karşısındaki cezalar ister kimyasal ister ebedi mahkumiyet olsun, sonuna kadar uygulanmalıdır... Aydınız, moderniz, çağdaşız, cumhuriyetin bekçisiyiz diye afra satanlar, kadınları sadece çıklarları için gündeme getiriyor.



(İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam'a göre ‘halvet' şartlarının oluşacağı yönünde sözleri üzerine) Yabancı erkek ile kadının asansöre binmesinin sakıncalarından utanmadan bahseden, bunu da din kisvesi altında yapanlar ortaya çıkıyor. Ne ara bu kadar sapık türedi. Hangi ara kadına ve çocuklara göz koyan ahlaksızların sesi çıkmaya başladı. Bu bir ihanettir ve hiçbir ihanet cezasız bırakılmamalıdır. Her kadın cinayeti istikbalimize indirilmiş bir hançerdir ve biz bu hançeri kırmalıyız...



'HADIMSA HADIM, İDAMSA İDAM'



Ana gibi yar vatan diyar olmaz diyen aziz milletimiz kadına uzanmış her kirli ele hak ettiği cezayı vermeye kararlıdır. Var olacaksak, geleceği şuurla kavrayacaksak kadına yönelik şiddeti durdurmalıyız. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır ki kadına bir fiske vuran, küfür ve hakarete yeltenenler buna pişman edilmelidir.'



ZEYTİN DALI HAREKATI



Konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden ve 'Güney sınırlarımız boyunca sahne alan komploların dozajında herhangi bir azalma yoktur' diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:



'Tam aksine tehlikelerin cüreti giderek büyümektedir. İman ve vatan sevgisi milli iradeyi güçlü tutmaktatır. Bu itibarla, kahramanca duruş göstermekten başka seçeneğinmiz yoktur. 45 günü geride bırakan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla icra edilmektedir.







Bu harekatta 4 stratejik safha vardır. Birincisi PKK-PYD-YPG ile sınır bağlantı hatlarının bütünüyle kesilmesidir ve bunda başarıya ulaşılmıştır İkincisi Afrin'in kuşatmaya alınıp çevresinin terörden ayıklanmasıdır, bu da gerçekleşmiştir. Üçüncü safha Afrin' e çıkan tüm yol, kavşak ve yerleşim yerlerinde kontrolün sağlanmasıdır ve burada önemli kazanımlar elde edilmiştir. Son safhada ise, Afrin'e girilmesi ve kentin baştan aşağı terörden arındırılaması amaçlanmalıdır...



Siviller olmasaydı, teröristler onların ardına saklanmasaydı Türk ordusunun önünde kim durabilirdi. Türkiye Afrin'deki masumların can güvenliği için de mücadele etmektedir... Besmeleyle sıkılan her kurşun, Allah Allah nidalarıyla atılan her bomba teröristelerin leşini yere serecektir...



Afrin temzilenir temizlenmez harekatın merkezine Menbiç alınmalı, terörisler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır. Af yoktur, gecikme yoktur, ağırdan alma asla olmamalıdır. Son hain yok edilinceye kadar durmak, beklemek, geri adım atmak seçenek ve tercih dışıdır.



ABD'YE: 'DÜŞMANSANIZ ADAM GİBİ DÜŞMAN OLUN'



ABD'ye sesleniyorum! Dolambaçlı yollara girmeden, insanlık haysiyetiyle oynamadan PKK-PYD-YPG'ye vurmayın demeden... Düşmansanız adam gidi düşman olun, müttefikseniz adam gibi müttefik olun. Kıvırmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin; ayak oyunları yapmayın. Ateşkes nedir, kimler arasında yapılır önce bunlara cevap verin... Türkiye haklı, hukuki, meşru bir duruşla bekasını savunmaktadır. Ayrıca operasyonlar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde yürütülmektedir.'