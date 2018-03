'Asker robot üretimine hazırız'

Akın Robotiks fabrikasında Üniversite-Sanayi ve özel sektör işbirliği ile oluşturulacak projeye aday olduklarını belirten AKINSOFT ve Akın Robotiks Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Akın, emir verildiğinde asker robot üretimine başlayacaklarını vurguladı. 2015 yılında 11 bin metre kare üzerine alan kurulan robot fabrikasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dr. Akın, robot asker üretimi için hazır olduklarını ifade etti.



Dr. Akın, '23 senedir yazılım sektöründe ileri teknoloji üretiyoruz. Bu anlamda yapay zekalar konusunda gelişmiş ve birikim sahibi bir ekibimiz var. Yapay zekalar konusunda 9 senedir mekanik ve elektronik konusunda yapmış olduğumuz AR-GE faaliyetleri ile birlikte bugünkü Akın Robotiksi oluşturduk. Akın Robotiks 2015 yıllarında temelleri atılan dünyanın ve Türkiye'nin ilk insansız robot fabrikasıdır. Yalın üretim ve seri üretim hatları bulunmaktadır. Günümüzde insansız robotlar her geçen gün çok farklı alanlarda faklı bölgelerde boy göstermektedir. Son zamanlarda almış olduğumuz savunma sanayi müsteşarlığının bildirimleriyle asker robotların gündeme geldiği bu konuda üniversiteler ve sanayi, özel sektör ile işbirliği yapmak istedikleri yayınlanmıştı. Bu alanda biz bilgi birikimiz ve tecrübemiz ile böyle bir göreve hazırız” dedi.



“HER TÜRLÜ EMRE VE GÖREVE HAZIRIZ”



Her türlü emre ve göreve hazır olduklarını belirten Dr. Akın, 'Biz ileri teknoloji üretmeye devam edeceğiz. Yüksek teknolojinin hangi alanda kullanılacağı sivil alanda mı yoksa askeri alanda mı kullanılacağı tabiki milli otoritemizin kararına bağlıdır. Bu konuda her türlü emre ve göreve hazırız. Robotik teknoloji birçok teknolojiyi alt yapısında içermektedir. Bunun başında hermo motorlar dediğimiz motorlar içermektedir. Biz hermo motorlarımızı kendimiz ürettik. Hermo motorlarımızın geliştirilmesi demek herhangi bir robotik teknolojiyi kısa sürede tamamlayacağımız anlamına gelmektedir. Bugün piyasa değeri yaklaşık 3 bin dolar yani neredeyse 12 bin liraya varan bir uzuvun bir insansız robotun geliştirdiğimiz zaman en az bundan 30 tane gereksinim duyulabiliyor. Çok maliyetler oluşturuyor. Biz bu uzuvlarımızı yani servolarımızı kendimiz geliştirdiğimizden dolayı çok ucuz ve kaliteli işler çıkarabiliyoruz. Bugün boşluksuz harmonik tiradlar ile üretilmiş motorlar yerleştirilmiş yani servo motorları kendi bünyemizde yaklaşık 9 senelik bir AF-GE çalışması sonucu kendimiz üretiyoruz. Savunma sanayi müsteşarlığımızdan gelebilecek bir projeyi çok kısa zamanda sonuç verebileceğimizi belirtmek isterim' şeklinde konuştu.



'ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN ROBOTLARIMIZ VAR”



Arazi yapısına uygun robotları ürettiklerini söyleyen Dr. Özgür Akın, 'Eğer konu robotların askeri alanda kullanılması öncelikle arazi şartları önemlidir. Arazi içinde geliştirdiğimiz bir robotumuz var. Arazi şartlarına uygun çalışabilen 4 teker üzerinde gidebilen ve aynı zamanda 4 bacak üzerinde gidebilen robotlar geliştiriyoruz. Bu robotlar arazi şartlarına uygun robotlar. 4 bacaklı robotlar ya da 4 tekerlekli robotların çok rahat arazi şartlarına uyum sağlayabileceği öncelikle malzeme taşıma alanında kullanılabileceği daha sonra da farklı şekillerde de farklı sensörler yerleştirilerek tarama, destekte etme, hedef belirleme, gözetleme gibi birçok görevde yer alabilecek bunlar içerisinde tabii ki askeri otoritemizin, milli otoritemizin herhangi bir amacı içinde kullanılabileceğini söyleyebilirim” dedi.



“MİLLİ OTORİTEMİZİN KARARI İLE İLERİ TEKNOLOJİ GÜCÜMÜZÜ KULLANMAYA HAZIRIZ”



İleri teknoloji gücüne sahip olduklarını vurgulayan Dr. Akın, 'Biz bilim insanıyız. Barış için bilim üretiyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz durum çerçevesinde milli otoritemizin karar vermesi ile ileri teknolojimizi her tür duruma açıyoruz. Her alanda kullanılabilir. Bu anlamda robotlarımız geliştirilmesi durumda kullanılması, yüklenilmesi durumunda tabiki silahta kullanılabilirler. Biz böyle bir şeyi istemeyiz. İnşallah böyle bir durumlar karşı karşıya gelmeyiz. Çünkü dünya böyle bir duruma doğru gidiyor. Ama biz de en azından güç olarak böyle bir güce ülke olarak milli bir teknolojimiz ile hazır olduğumuzu söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.



(Davut Has/İHA) Kaynak : İHA