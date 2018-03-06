Ahmet Hakan'a ağır sözler

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın önceki gün köşesinde 'Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedelinin olmadığı böyle bir dönemde...' ifadelerini sert sözlerle eleştirdi.



'EMİN MİSİN TOSUN?'



Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz günlerle Akit TV sunucusunun sözlerini köşesine taşımasının ardından gözaltına alındığını hatırlatan Kekeç 'Doğan Medya Grubu'nun “sonradan olma” Kemalist'i şöyle bir cümle kurmuş: 'Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedelinin olmadığı böyle bir dönemde...' Emin misin tosun? Gerçekten de Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedeli yok mu? Bilebildiğimiz kadar, bir “marazi karşıt”, hakaret ihtiva eden sözleri nedeniyle yargılanıyor... Bizzat sen ispiyon etmiştin...' diye yazdı.



'MAHKEME KAPILARINDA SÜRÜNÜYORLAR'



Bazı tarihçilerin ise Ahmet Hakan'ın yazısından sonra mahkeme kapılarında süründüğünü belirten Kekeç 'Atatürk'e yönelik eleştirel beyanda bulunan tarihçiler için de aynı tarifeyi uyguluyorsun, “Savcılar nerede?” diye zırlayıp duruyorsun. Ki, iki tarihçi (sadece eleştirel beyanda bulunan iki tarihçi), senin zırlamaların ve hedef göstermelerin nedeniyle aylardır mahkeme kapılarında sürünüyor. ' ifadelerini kullandı.



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