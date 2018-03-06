USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Ahmet Hakan'a ağır sözler

Star yazarı Ahmet Kekeç, Ahmet Hakan'dan 'ucuz ispiyoncu, sonrada Kemalist' ifadeleriyle bahsetti.

Güncel / 06 Mart 2018 Salı 09:26
Ahmet Hakan'a ağır sözler

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın önceki gün köşesinde 'Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedelinin olmadığı böyle bir dönemde...' ifadelerini  sert sözlerle eleştirdi.

'EMİN MİSİN TOSUN?'

Ahmet Hakan'ın geçtiğimiz günlerle Akit TV sunucusunun sözlerini köşesine taşımasının ardından gözaltına alındığını hatırlatan Kekeç 'Doğan Medya Grubu'nun “sonradan olma” Kemalist'i şöyle bir cümle kurmuş: 'Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedelinin olmadığı böyle bir dönemde...' Emin misin tosun? Gerçekten de Atatürk'e hakaretler yağdırmanın hiçbir bedeli yok mu?  Bilebildiğimiz kadar, bir “marazi karşıt”, hakaret ihtiva eden sözleri nedeniyle yargılanıyor...  Bizzat sen ispiyon etmiştin...' diye yazdı.

'MAHKEME KAPILARINDA SÜRÜNÜYORLAR'

Bazı tarihçilerin ise Ahmet Hakan'ın yazısından sonra mahkeme kapılarında süründüğünü belirten Kekeç 'Atatürk'e yönelik eleştirel beyanda bulunan tarihçiler için de aynı tarifeyi uyguluyorsun, “Savcılar nerede?” diye zırlayıp duruyorsun. Ki, iki tarihçi (sadece eleştirel beyanda bulunan iki tarihçi), senin zırlamaların ve hedef göstermelerin nedeniyle aylardır mahkeme kapılarında sürünüyor. ' ifadelerini kullandı.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ahmet KekeçAhmet Hakan Coşkun


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı