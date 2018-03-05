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Yeni Gelin 40. Yeni Bölüm Fragman (10 Mart 2018)

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Gelin 40. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 40. yeni bölüm 10 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 40. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 05 Mart 2018 Pazartesi 16:25
Yeni Gelin 40. Yeni Bölüm Fragman (10 Mart 2018)

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 40. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Yeni Gelin 40. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 40. yeni bölüm 10 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 40. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Yeni Gelin 40. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Yeni Gelin'in 39. bölümünde Möhteber, nikâh masasında bırakılmanın intikamı için tüm planı yapmış; Asiye ve Ayşe'yi ağına düşürmüştür. Artık Asiye ve Ayşe, Möhteber'in esiridir ve Möhteber'in öfkesi geçecek gibi değildir.

Açlıkla sınanmaya tahammülü olmayan Ayşe için bu esaret ölümden beterdir. Fakat Möhteber'in insafa gelmeye hiç niyeti yoktur. Bozoklar kendi dertlerine düştüklerinden Asiye ve Ayşe'nin yokluğunu ilk başlarda anlamazlar.

Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur. Kamil ve Kamilla tabii ki yine Adana il sınırından çıkamaz. Hazar ve Bella da çıkacakken Şirin, onlara engel olur. Çünkü Baran'a ulaşamamaktadır. Baran'ı çok iyi tanıyan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korkmaktadır. 



Bella ve Hazar, Baran'ı bulduklarında Baran, gerçekten kendine bir şey yapmak üzeredir. Bella ve Hazar, Baran'ı Şirin'le görüştürmek vaadiyle sakinleştirirler. Asiye ve Ayşe'nin yokluğu herkesi endişelendirmeye başladığında jandarmaya haber verirler. Herkes dört koldan Asiye ve Ayşe'yi aramakta ama bulamamaktadır.

Umutlar tükenmeye başlamıştır. Bu hengâme içinde Hazar, Bella ve Şirin'i görüştürememiştir. Bunun üzerine Şirin, Bella'yı ikna ederek Baran'ın yanına gider. Bella yine hiç istemeden büyük bir olaya yardım ve yataklık etmiştir. Fakat bu sefer, hem Hazar'a hem de Kalender'e karşı çok zor durumda kalacaktır.

Show TvYeni Gelin DizisiYardım ve Yataklık


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