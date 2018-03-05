Van'da 'sınavsız ikinci üniversite' tanıtımı

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ‘Sınavsız İkinci Üniversite' tanıtım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Eğitim Kurumlarında stant açan yetkililer, bu kez de Çınar Özel Öğretim Kursunda stant kurarak ikinci üniversite imkânlarını tanıttı.



Açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde lisans ve ön lisans olmak üzere yaklaşık 60 bölümde eğitim öğretim hizmeti sunduklarını belirterek, “Yapılan tanıtımlarda Anadolu Üniversitesinin yüksek öğretime sunduğu imkanlar anlatılmaya çalışıldı. Çınar Özel Öğretim Kursunda öğrenim gören öğrencilere özellikle sınavsız ikinci üniversite imkanları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimiz örgün öğretime kayıt yaptıktan sonra, yükseköğretimde öğrenim gördüğüne dair ‘öğrenci belgesini' alarak her ilde bulunan AÖF bürolarına başvurmalıdırlar. Sınavsız doğrudan kayıt imkanlarından Ağustos-Eylül 2018'de belirlenecek tarihlerde yararlanabilirler” dedi.



İkinci üniversite tanıtımı için kendilerine yardımcı olan Çınar Özel Öğretim Kursu Müdürü Taner Çokbakan'a, öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür eden Ertürk, Anadolu Üniversitesinin eğitime önemli katkı sunduğunu ifade etti.



Kaynak : İHA