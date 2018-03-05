USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Van'da 'sınavsız ikinci üniversite' tanıtımı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Van Bürosu, ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim / 05 Mart 2018 Pazartesi 09:32
Van'da 'sınavsız ikinci üniversite' tanıtımı

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Büro temsilcileri, ‘Sınavsız İkinci Üniversite' tanıtım çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Eğitim Kurumlarında stant açan yetkililer, bu kez de Çınar Özel Öğretim Kursunda stant kurarak ikinci üniversite imkânlarını tanıttı.

Açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Ertürk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde lisans ve ön lisans olmak üzere yaklaşık 60 bölümde eğitim öğretim hizmeti sunduklarını belirterek, “Yapılan tanıtımlarda Anadolu Üniversitesinin yüksek öğretime sunduğu imkanlar anlatılmaya çalışıldı. Çınar Özel Öğretim Kursunda öğrenim gören öğrencilere özellikle sınavsız ikinci üniversite imkanları konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimiz örgün öğretime kayıt yaptıktan sonra, yükseköğretimde öğrenim gördüğüne dair ‘öğrenci belgesini' alarak her ilde bulunan AÖF bürolarına başvurmalıdırlar. Sınavsız doğrudan kayıt imkanlarından Ağustos-Eylül 2018'de belirlenecek tarihlerde yararlanabilirler” dedi.

İkinci üniversite tanıtımı için kendilerine yardımcı olan Çınar Özel Öğretim Kursu Müdürü Taner Çokbakan'a, öğretmenlere ve diğer çalışanlara teşekkür eden Ertürk, Anadolu Üniversitesinin eğitime önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak : İHA

Anadolu Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı