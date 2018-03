Üçüncü havalimanının hacker grubu

Habertürk yazarlarından Oray Eğin, 'Ne gerek vardı havalimanına?' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.



Bilmedikleri her konuda fikir beyan edenlerin boş muhaliflik olsun diye üçüncü havalimanı konusunda kavga çıkarmaya hazır olduklarını yazan Eğin, 'Toplamda 35 milyar dolar harcanmış bir projeyi başlatan devlet yetkilileri, yap-işlet- devret modeliyle bu yükün altına giren dev bir firma her şeyden habersiz ama Twitter'da şakıyanlar rüzgâr koridorundan İstanbul otobanlarına her konuya hâkim. Gülünç olmayalım.' ifadesini kullandı.



Köşe yazısının devamında havalimanına olası hacker saldırılarında karşı alınan önlemleri de aktaran Eğin, şunları yazdı:



Havalimanını 7/24 koruyan bir dijital ordu kuruldu, dünyanın dört bir tarafından.



13 kişilik “white hacker” ordusu 6 ayda bir düzenli olarak havalimanının sistemlerine saldırıyor ve güvenlik açıklarını yakalıyor. Aralarında Facebook'u bile hack eden isimler var. Apple da dahil birçok büyük şirket bu taktikleri uyguluyor.



Havalimanının kendi hacker ordusu Çin ve Rusya'dan gelecek saldırılara karşı da tedbirli, gerekli yazılımlar hazır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Türk ordusu nasıl korunuyorsa havalimanı da öyle korunacak.



İlgimi çeken teknolojik gelişmelerden biri de sanal kuleler oldu. 50 mp kameraların 360 derece ekranlara yansıttığı görüntülerle uçakların alana indikten sonraki hareketleri bu odalardan yönetilecek. Sanal kule olmasa bu boyuttaki havalimanı için 18 ayrı kule dikmek gerekecekti.



