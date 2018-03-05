Söz 36. Yeni Bölüm 2. Fragman (5 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 36. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 36. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 36. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 36. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 36. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 36. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 36. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.
İşte Söz 36. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..