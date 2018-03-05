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POMEM polis alımı başvurusu için duyuru yapıldı

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) resmi sitesinden yapılan açıklamada, lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve önlisans mezunlarından ise bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci adayının alınacağı duyuruldu.

Güncel / 05 Mart 2018 Pazartesi 22:44
POMEM polis alımı başvurusu için duyuru yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı.

Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek. POMEM başvuru şartları hakkındaki detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak.

İşte, o açıklama:

'Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.'

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