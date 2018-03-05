Mine Kırıkkanat'tan Ertuğrul Özkök'e: Kadınları ezmesiyle tanınan erkek...

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat, 5 yıldızlı bir otelde 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen bir konferansa katılan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi.



Kırıkkanat twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ertuğrul Özkök'ten kadınları ezmesiyle tanınan erkek diye bahsederek, "Yer Raffels Hotel. Ezilen kadın ezilen kadınlara ve kadınları ezmesiyle tanınan erkeğe 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nün mana ve ehemmiyetini anlatıyor. Tabii ki Türkiye’deki kadınların ahvali değişmiyor!" ifadelerini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel