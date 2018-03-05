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Kalbimdeki Deniz 59. Yeni Bölüm Fragmanı (5 Mart 2018)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 05 Mart 2018 Pazartesi 16:09
Kalbimdeki Deniz 59. Yeni Bölüm Fragmanı (5 Mart 2018)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 59. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kalbimdeki Deniz 59. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



Polislerin gelişiyle Mirat’ın otelde estirdiği romantizm rüzgarı son bulur. Mirat polislerden öğrendiği gerçekler karşısında şaşkına döner. Esas mesele bunu Yusuf’la nasıl paylaşacağıdır...

Ağva macerasının tatsız sonlanmasını istemeyen Mirat ve Deniz, herkesi otelde kalmaya ikna eder. Bu mini tatil Yusuf ve Ece’nin mecburi yakınlaşmasına vesile olur. Bu yakınlıktan rahatsız olan Figen, Özgür’le iş birliği yaparak çiftin arasını bozmayı planlar. Fakat iki beceriksiz ortak, kendi kazdıkları kuyuya düşerler.

Deniz ve Mirat ise uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıları geride bırakarak, mutlu anlarının tadını çıkarırlar. Tüm dertler geride kalmış, aşk galip gelmiştir. 



Ağva tatilinin sonunda Yusuf’la arası bozulan Ece, Raşel’le ilgili saklanan gerçekleri öğrenince Yusuf’a karşı olan tavrını değiştirir. Onun tekrar kalbini kazanır. Ancak Yusuf’un gerçekleri öğrenmesiyle her şey alt üst olur. İki genç aşık hayatlarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalır.

Diğer yandan Şebnem, Hülya’nın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Hülya farkında olmadan sonuna doğru adım adım yürürken, hiç beklenmedik bir anda ortaya dökülen sırlar herkesi derinden sarsacaktır...

Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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