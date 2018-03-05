İstanbul'daki sağanak barajlara yaradı

İstanbul'da son bir haftadır aralıklarla yağan sağanak, kentteki barajların doluluk oranını yüzde 87,93'e çıkardı.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranını arttı.



Son 15 günde barajlardaki doluluk oranı sürekli artış gösterdi. 25 Şubat'ta yüzde 80,48 oranında dolu olan barajlarda bu rakam, son bir hafta içinde zaman zaman devam eden yağışlarla yüzde 87.93'e ulaştı.



Istrancalar, Kazandere ve Terkos barajlarının doluluk oranları yüzde 100'u bulurken, İstanbul'a su sağlayan diğer barajlardan Ömerli yüzde 98,64, Pabuçdere yüzde 93,11, Alibeyköy yüzde 93,16, Darlık yüzde 90,82, Büyükçekmece yüzde 81,67, Elmalı yüzde 49,06 ve Sazlıdere ise yüzde 41,77 doluluk oranına ulaştı.



Böylece barajlardaki toplam su miktarı 763 milyon 80 bin metreküpe çıktı. Kaynak : AA