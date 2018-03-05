İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda 'terör eylemlerine karıştıkları' iddiasıyla 12 Filistinli gözaltına alındı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



Kaynak : AA