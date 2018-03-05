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Fazilet Hanım ve Kızları 38. Yeni Bölüm Fragman (10 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm 10 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 05 Mart 2018 Pazartesi 16:55
Fazilet Hanım ve Kızları 38. Yeni Bölüm Fragman (10 Mart 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm 10 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Fazilet Hanım ve Kızları 38. Yeni Bölüm Fragmanı



--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--

Yağız, Hazan'ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. 

Geçen her dakika Yağız'ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan'ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir. Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime'nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet'i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet'in hedefindedir. Yağız, Fazilet'i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız'ı tamamen kontrolden çıkarır.

Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm'le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin'den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar.

Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan'ı bulmak için çırpınırken Kerime'nin hedefindedir. Yağız'ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan'ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.

Fazilet Hanım ve Kızları DizisiStar Tv


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