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Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri! Kan donduran iddia...

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında çalışan Muradiye Bektaş'ı öldüren Bülent Özyürek aynı silahla intihar etti. Bektaş ve Özyürek'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3. Sayfa / 05 Mart 2018 Pazartesi 15:12
Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri! Kan donduran iddia...

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Bülent Özyürek (42) pompalı silahla içeriye girdi.

Bülent Özyürek burada çalıştığı öğrenilen Muradiye Bektaş (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. Muradiye Bektaş'yi vuran Bülent Özyürek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

3 YILDIR YASAK AŞK YAŞIYOR İDDİASI

3 yıldır yasak aşk yaşayan Muradiye Bektaş imam eşiyle yaşadığı ailevi sıkıntılar yüzünden boşanma eşiğine geldiği iddia ediliyor.

Daha sonra eşiyle tekrardan barışma sürecine giren Muradiye Bektaş sevgili Bülent Özyürek olayı kabullenmeyerek cinayet işlediği iddia ediliyor.

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Bektaş ve Özyürk'in cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alarak binada inceleme yapan ekipler, incelemelerin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye Bektaş, Bülent Özyürek adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir."
Kaynak : AA

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