Esad itiraf etti: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad, “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Esad ayrıca açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:



“Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil.”