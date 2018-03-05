USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, 3,8130 seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomi / 05 Mart 2018 Pazartesi 09:32
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8130 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta 3,78-3,82 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 3,8091'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 3,8130 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 4,6960'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,06 artışla 5,2562'den işlem görüyor.

Dolar endeksi cuma günü 89,8 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün 90,0 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de 1,23'ün üzerinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon verisinin, yurt dışında gelişmiş ülkelerdeki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirileceği açıklaması sonrası gelişmeler, Almanya'da koalisyon çalışmaları ve İtalya'da gerçekleştirilen seçimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8250 ve 3,8500'in direnç, 3,7820 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,52 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,52) göre, bir önceki ay yüzde 10,35 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,03'e gerileyeceği öngörülüyor. Kaynak : AA

Dolar KuruDolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı