10 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide; Derya Baykal, Adanalı sevenleriyle buluşacak.



“Derya Baykal ile Kadınlar Gününe Özel Söyleşi ve Hayata Dair Pratik Uygulamalar” etkinliği kapsamında; ünlü isim Derya Baykal, annelikten, el işlerine, yemek tariflerinden dekorasyon, yaşam ve sağlığa kadar birçok konuda sevenleriyle sohbet edecek. Kaynak : İHA