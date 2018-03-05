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Derya Baykal Adanalı sevenleriyle buluşacak

Televizyon programcısı, oyuncu ve sunucu Derya Baykal, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin “Dünya Kadınlar Günü”ne özel düzenlediği programda, sevenleriyle söyleşi yapacak.

Kültür-Sanat / 05 Mart 2018 Pazartesi 13:08
Derya Baykal Adanalı sevenleriyle buluşacak

10 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide; Derya Baykal, Adanalı sevenleriyle buluşacak.

Derya Baykal ile Kadınlar Gününe Özel Söyleşi ve Hayata Dair Pratik Uygulamalar” etkinliği kapsamında; ünlü isim Derya Baykal, annelikten, el işlerine, yemek tariflerinden dekorasyon, yaşam ve sağlığa kadar birçok konuda sevenleriyle sohbet edecek. Kaynak : İHA

Derya BaykalDekorasyon


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