Danıştay’dan sürücülere müjdeli haber

Hürriyet yazarı Noyan Doğan araç sürücülerine müjdeli bir haber verdi.



Doğan, Danıştay'ın onarım gören araçlara ödenen değer kaybı tazminatındaki sınırlamayı kaldırdığını söyledi.



İşte Noyan Doğan'ın sürücülere müjde niteliğindeki o yazısı;



Danıştay, onarım gören araçlara ödenen değer kaybı tazminatındaki sınırlamayı, şimdilik kaldırdı.



Değer kaybı tazminatı nedir, nasıl alınır konusuna; geçen, ‘Değer kaybında büyük oyun' başlıklı yazımda değindim, ama kısaca özetleyeyim. Tüm sürücüler, kaza sonrası onarım gören araçlarının piyasa rayiç değerinde, yani ikinci el değerinde, meydana gelen maddi kayıpları trafik sigortasından alabiliyor. Buna da değer kaybı tazminatı deniyor. Sürücüler, kaç kazaya karışırsa karışsın her seferinde tazminattan yararlanabiliyor. Örnek vereyim: Trafikte, biri, aracınıza çarptı ve hasara neden oldu. Sizin kusurunuz da yok. Karşı tarafın trafik sigortası sizin zararınızı karşıladı, ancak kusurunuzun olmadığı kazadan dolayı aracınız artık hasarlı olarak kayıtlara girdi. Haliyle de ikinci el piyasasındaki değeri düştü. İşte, trafik sigortası bu değer kaybını size ödüyor.



DEĞER KAYBI TAZMİNATI



Peki, değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanıyor? Trafik sigortası genel şartlarında bu durum açıkça belirtilmiş. ‘Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, trafik sigortasının maddi teminat limitinin yüzde 15'ini aşamaz' diyor. Trafik sigortasında bugün için maddi teminat limiti 36 bin lira olduğuna göre, sigortacıların ödeyecekleri en yüksek değer kaybı tazminatı da 5 bin 400 lira. Altını çizeyim, bu rakam, sigorta şirketlerinin ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı. Şirket, hesaplama yapıp, 2 bin lira da ödeyebilir, 3 bin lira da. ‘Aracımdaki değer kaybı daha yüksek' derseniz ya mahkemeye ya da Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilirsiniz. Hukuk yolu açık ki, bugüne kadar gerek mahkemelere gerekse de Tahkime itiraz edenler, daha yüksek tazminat aldılar.



İşte Danıştay, geçenlerde bir karar aldı ve değer kaybı tazminatının hesaplamasındaki ‘trafik sigortasının maddi teminat limitinin yüzde 15'ini aşamaz' uygulaması için yürütmeyi durdurdu. Gerekçe olarak da; araçlarda meydana gelecek değer kaybının yüzde 15'i aşabileceğini ve aşan tutarın sigortalı tarafından ödeneceğini, bunun da hukuka uygun olmayacağını gösterdi. Bu kararla, değer kaybı tazminatındaki sınırlama kalkmış oldu.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel