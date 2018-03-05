Çukur 19. Yeni Bölüm 2. Fragman (5 Mart 2018)

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.



Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Show Tv - Sevilen dizi Çukur 19. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



Kardeşi Yamaç'ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı Ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır.Emrah'ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir'den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.“Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç'ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek.Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih'le hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak.