Çukur 19. Yeni Bölüm 2. Fragman (5 Mart 2018)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 19. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 19. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 19. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.
Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 19. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Show Tv - Sevilen dizi Çukur 19. yeni bölüm 5 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.