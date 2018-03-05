Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 12'si yakalandı.



Operasyonun 'önceden planlandığı' belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi. Kaynak : AA