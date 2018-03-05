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ABD Büyükelçiliği yarın da kapalı olacak

Güvenlik gerekçesiyle bugün kapatılan ABD Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı açıklandı.

Güncel / 05 Mart 2018 Pazartesi 17:51
ABD Büyükelçiliği yarın da kapalı olacak

Güvenlik gerekçesiyle bugün kapatılan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı açıklandı.

ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapatmış, kararın güvenlik endişesiyle alındığı duyurulmuştu. Ankara Valiliği konuya ilişkin, ''Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.'' açıklamasında bulunmuştu.

'Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin', 'gelişmeler için yerel medyayı izleyin' ve 'dikkat çekmemeye çalışın' uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunulurken, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.

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