ABD Büyükelçiliği'ni kapattı

ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapattı. Kararın güvenlik endişesiyle alındığı duyuruldu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik tehdidi gerekçesiyle yarın kapalı olacağı duyuruldu.
GÜVENLİK TEHDİDİ NEDENİYLE KAPATILDI
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, güvenlik tehdidi nedeniyle Büyükelçiliğin yarın (5 Mart) kapalı olacağı ABD vatandaşlarına duyuruldu. Güvenlik tehdidinin geçmesinin ardından Büyükelçiliğin yeniden hizmet vereceği belirtildi.
Ankara Valiliği'nden terör eylemi açıklaması