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ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında kişiler yakalandı

Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan 4 kişi yakalandı.

3. Sayfa / 05 Mart 2018 Pazartesi 15:23
ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında kişiler yakalandı
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Samsun'da, MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddia edilen ve Ankara'daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları belirtilen, Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A., Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı.

Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A., ve Fernas Hüseyin A., SamsunAnkara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alınırken, şüphelilerle bağlantısı bulunduğu öne sürülen, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., de ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ABD Büyükelçiliği'ni kapattı Ankara Valiliği'nden terör eylemi açıklaması Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüTerörle MücadeleDaeş


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