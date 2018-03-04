Zeytin Dalı Harekatı'nda 2612 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 2612 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.



Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612 oldu.