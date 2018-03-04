Survivor'da gergin anlar

Survivor'da ünlüler takımı ile Romanya takımı karşı karşıya geldi.



Ünlüler takımını 10 - 6 yendiği yarışmaya Turabi ile Romanya takımında bir yarışmacının yaşadıkları damga vurdu.



TURABİ KUM ATTI



Yarışmayı kaybeden Turabi'nin yanına gelerek dalga geçmeye çalışan Rumen yarışmacıya, Turabi kum atarak tepki gösterdi.



Turabi'nin bu hareketine Romanya takımından da karşılık gelince ortalık bir anda karıştı.



Gerilim diğer yarışmacıların araya girmesiyle azaldı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel