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Survivor'da gergin anlar

Survivor'ın son bölümde Turabi ile Romanya takımından bir yarışmacı arasında gergin anlar yaşandı.

Televizyon / 04 Mart 2018 Pazar 01:48
Survivor'da gergin anlar
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Survivor'da ünlüler takımı ile Romanya takımı karşı karşıya geldi.

Ünlüler takımını 10 - 6 yendiği yarışmaya Turabi ile Romanya takımında bir yarışmacının yaşadıkları damga vurdu.

TURABİ KUM ATTI

Yarışmayı kaybeden Turabi'nin yanına gelerek dalga geçmeye çalışan Rumen yarışmacıya, Turabi kum atarak tepki gösterdi.

Turabi'nin bu hareketine Romanya takımından da karşılık gelince ortalık bir anda karıştı.

Gerilim diğer yarışmacıların araya girmesiyle azaldı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SurvivorRomanyaÜnlüler


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