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İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

İstanbul Eyüp’te yağmur nedeniyle bir parkın istinat duvarı çöktü. Olayda 4 araç, çöken duvarın altında kaldı.

3. Sayfa / 04 Mart 2018 Pazar 13:53
İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

İstanbul’da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp’te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipleri duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak : İHA

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