İstanbullular dikkat

İstanbul'da tahminlere göre Pazar sabah ve öğlen saatlerinde yer sıcaklıklarının 11-12 derecelerde, ara ara geçiş yapacak bulut sıcaklıklarının ise -55 derece civarında olması bekleniyor.



HAVADA SICAKLIK FARKI 65 DERECE OLACAK



Toplam sıcaklık farkının 65 dereceleri bulduğu anlarda fırtına, gök gürültülü sağanak yağmur, dolu gibi kuvvetli meteorolojik hadiseler gerçekleşecek. Mega kent İstanbul'da sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli meteorolojik hadiselerin görülmesinin ardından öğleden sonra yağmurun hafiflemesi akşam saatlerinde ise kesmesi bekleniyor.







'TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR, SU BASKINLARI MEYDANA GELEBİLİR'



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, 'İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

