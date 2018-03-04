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Hasip Kaplan'dan skandal tweet

HDP eski milletvekili Hasip Kaplan, Kürtlerin Türkiye'de rahatsız olduğunu yazdı.

Siyaset / 04 Mart 2018 Pazar 00:59
Hasip Kaplan'dan skandal tweet

HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan büyük bir ırkçılığa imza atarak HDP kurultayı öncesi 'HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!' skandal tweetini atmıştı.

Hasip Kaplan tüm eleştirilere rağmen ırkçı paylaşımlarına devam etti.

'KÜRTLER RAHATSIZ'

Son olarak sosyal medya hesabından Kürt vatandaşların sözcülüğüne soyunan Kaplan, '25 milyon Kürt Türkiye'de rahatsız, Anlıyor musunuz...!' paylaşımda bulundu.



TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ

Irkçı paylaşımı sonrası Hasip Kaplan'a takipçilerinden oldukça sert tepkiler geldi.










Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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