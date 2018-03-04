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Ertuğrul Özkök'ten Celal Şengör yorumu: Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden Prof. Dr. Celal Şengör için, "Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu... Hoca kitaba dikkati çekti..." yorumunu yaptı.

Güncel / 04 Mart 2018 Pazar 10:15
Ertuğrul Özkök'ten Celal Şengör yorumu: Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu

Katıldığı bir basın toplantısında Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman'a hakaret eden Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyadan büyük tepki gelmişti.

Prof. Dr. Celal Şengör, “Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” demişti. 

Şengör'ün bu sözlerini köşesinde yorumlayan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, Kununi Sultan Süleyman için neden 'salak' dediğini anlatarak, 'Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu... Hoca kitaba dikkati çekti...' yorumunu yaptı.

İşte Özkökö'ün yazısının o bölümü:

MEĞER HOCA ASLINDA BİZE SALAK DİYORMUŞ

PROF. Celal Şengör hoca, Kanuni Sultan Süleyman için niye “Salak” demiş biliyor musunuz...

Resmi açıklamasını dün Fatih Altaylı'nın köşesinde okuduk...

Ptolemaios Atlası'nın tıpkıbasımının tanıtımı yapılıyormuş.

Hoca “Bu kitap medyanın ilgisini çeker mi” diye sormuş.

Fatih Altaylı da “Sen abuk sabuk bir laf etmezsen haber bile olmaz emin ol” demiş...

Hoca da bu dolduruşa gelip Kanuni Sultan Süleyman için “Salak” deyivermiş...

Yani hoca Türk basını için bir zekâ testi yapmış...

Sonunda hepimiz hocanın tuzağına düşmüşüz iyi mi...

Ne diyeyim güzel bir açıklama oldu... Hoca kitaba dikkati çekti...

Bu “bilimsel testle” bizim salak birer sazan olduğumuzu ispat etti...

Ve bugün de hepimiz, hocanın anlattığı bu dolduruş tezine inanarak bilimsel salaklığımızı bir kere daha ispat ettik...

İkna edici oldu mu sizce...

Profesör Celal Şengör'den Kanuni Sultan Süleyman'a ağır hakaret Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sultan SüleymanErtuğrul ÖzkökCelal ŞengörHürriyet GazetesiKanuni Sultan Süleyman


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