Engin Ardıç fena kafa buldu

Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi seçimlere ittifak kurarak girme kararı almış Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, kameraların karşısına geçerek 'Hiç kimsenin beklemediği ortak aday çıkabilir' demişti.



Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç ittifak kararı alan bu dört partiyle fena kafa buldu.



İşte Engin Ardıç'ın yazısındaki o bölüm;



İttifak yapan partiler, sıkı durun, AP, DYP, ANAP ve HakPar...

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Adalet Partisi.

Yirminci yüzyıl ürünleri.

Tarih sınavı gibi. Geçen yüzyılın siyasi fosillerini sayınız... Halk İştirakiyyun Fırkası, Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası...

Hayır, bilemediniz. O kadar eskilere gitmeyiniz.

'Güçlerini birleştirme kararı almışlar', öyle diyorlar.

Güçleri varmış.

Son seçimde aldıkları oylara bakalım:

HakPar yüzde 0.23, DYP yüzde 0.03, ötekileri Google'a sordum sordum bulamadım.

Toplasan yüzde 1'i geçmez.

Bunlar güçlerini birleştirecekler. Sonra belki iktidara bile gelecekler.

Şu isimleri tanıyor musunuz, hiç duydunuz mu: Vecdet Öz, Çetin Özaçıkgöz, İbrahim Çelebi, Yiğit Zeki Öztürk...

Birincisi AP'nin genel başkanıymış, ikincisi Doğru Yol'un, üçüncüsü Anavatan, dördüncüsü HakPar.

Bu acıklı güldürüde DSP'nin günahı nedir? Demirelsiz Demirel Partisi, Özalsız Özal Partisi biraraya geliyorlar da, Ecevitsiz Ecevit Partisi'ni niçin bağırlarına basmıyorlar?

DSP 'ne olur beni de ciddiye alın' diye haykırıyor, başkan yardımcısı başkanın seçim politikasını beğenmedi de istifa bile etti, emekli memur gazetelerine haber bile oldu...

Devrim uğruna birbirini bıçaklayan komünistlere niçin kucak açılmıyor?

Bu muhabbette Dolunay Partisi'ne niçin haksızlık ediliyor? O da bir parti değil midir?

Çobanlık yapan bir vatandaş koyun güttüğü sırada gördüğü dolunaydan etkilenerek bu partiyi kurmuştu. Türk milletinin bağrından çıktığını ve bu necip millete gece gündüz hizmet edeceğini söylüyordu. Bundan kimse endişe etmemeliydi.

Parti kurdum ayağından genel merkezde kumar oynatıp mano toplayan bir herif vardı, onunla kimse ittifak kurmayacak mı?



Kaynak : Beyaz Gazete Özel