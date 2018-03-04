CHP'li Hamzaçebi: AK Parti kimi aday yaparsa yapsın biz kazanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'dan aday olmak istediğini söylemişti. Hamzaçebi, 'Aday olursam bu seçimi kazanacağız. AK Parti'nin adayından tartışmasız daha fazla oy alacağım' iddiasında bulundu.



CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.



'AK PARTİ KİMİ ADAY YAPARSA YAPSIN BEN KAZANACAĞIM'



'Bu iddiadan vazgeçmedim şu anda aday adayıyım. Partimiz, genel başkanımız, merkez yönetim kurulumuz; İstanbul olsun diğer yerler olsun, hangi adayla kazanacaksak onu aday yapacaktır' ifadelerini kullanan Hamzaçebi şöyle devam etti:



'Ama ben çalışıyorum. Herkese gidiyorum, oy alamadığımız vatandaşlara gidiyorum. Genel başkanımıza iddiamı ortaya koydum, ben çıkacağım dedim. Bu seçimi kazanacağız. AK Parti'nin adayından tartışmasız bir şekilde fazla oy alacağım, kimi aday yaparlarsa yapsınlar. İnanırsanız kazanırsınız, inanmazsanız kazanamazsınız.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel