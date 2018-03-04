AK Parti'den Celal Şengör'e çok sert tepki

Prof. Dr. Celal Şengör, “Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” sözleriyle büyük bir saygısızlığa imza attı.



Celal Şengör'ün bu sözlerine topulumun her kesiminden büyük tepki geldi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da sosyal medya hesabından Celal Şengör'e karşılık verdi.



Ahmet Hamdi Çamlı 'Ya Rabbi, sen bu necip milleti içimizdeki Salaklardan mahrum eyle..! Amin...' yazarak tepkisini dile getirdi.

Ya Rabbi, sen bu necip milleti içimizdeki Salaklardan mahrum eyle..! Amin... https://t.co/iSZu0AOFIy — Ahmet Hamdi ÇAMLI (@ahmethamdicamli) 4 Mart 2018