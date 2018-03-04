Afrin'de destan yazan askerimize övgü dolu sözler

Hüseyin Gülerce Zeytin, Dalı Hareketi'na katılan askerlerimiz için övgü dolu sözler söyledi.
Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak TSK ve ÖSO, Afrin'in stratejik öneme sahip Raco beldesini kontrolüne aldı.
Beyaz TV yorumcusu gazeteci- yazar Hüseyin Gülerce de Afrin harekatına katılan askerlerimiz için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Gülerce sosyal medya hesabına 'Onların bir adımı Allah bilir bizim cami yolundaki bin adımımızdan daha hayırlı' yazdı.
Hüseyin Gülerce'nin operasyonda destan yazan askerlerimiz için söylediği bu söz bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Mehmetçik şu anda Raco'da ilerliyor— Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 3 Mart 2018
Onların bir adımı-Allah bilir- bizim cami yolundaki bin adımımızdan daha hayırlı.
Dualarımız onlarla...