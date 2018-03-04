Afrin'de destan yazan askerimize övgü dolu sözler

Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak TSK ve ÖSO, Afrin'in stratejik öneme sahip Raco beldesini kontrolüne aldı.



Beyaz TV yorumcusu gazeteci- yazar Hüseyin Gülerce de Afrin harekatına katılan askerlerimiz için duygusal bir paylaşımda bulundu.



Gülerce sosyal medya hesabına 'Onların bir adımı Allah bilir bizim cami yolundaki bin adımımızdan daha hayırlı' yazdı.



Hüseyin Gülerce'nin operasyonda destan yazan askerlerimiz için söylediği bu söz bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.



Mehmetçik şu anda Raco'da ilerliyor

Onların bir adımı-Allah bilir- bizim cami yolundaki bin adımımızdan daha hayırlı.

Dualarımız onlarla... — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 3 Mart 2018