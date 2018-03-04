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Afganistan'da 13 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Dünya / 04 Mart 2018 Pazar 09:26
Afganistan'da 13 DEAŞ üyesi öldürüldü

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammed Rıza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Derzab'ın Kızıl Kışlak ve Hoca Aşkara bölgelerinde DEAŞ'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Gafuri, operasyonda, aralarında 2 bölge elebaşının da bulunduğu 13 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, beşinin yaralandığını belirtti.

Sözcü Gafuri, çatışmada bir korucunun hayatını kaybettiğini, üçünün yaralandığını sözlerine ekledi.

Kaynak : AA

KışlakAfganistanDaeş


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