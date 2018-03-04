Afganistan'da 13 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammed Rıza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Derzab'ın Kızıl Kışlak ve Hoca Aşkara bölgelerinde DEAŞ'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.
Gafuri, operasyonda, aralarında 2 bölge elebaşının da bulunduğu 13 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, beşinin yaralandığını belirtti.
Sözcü Gafuri, çatışmada bir korucunun hayatını kaybettiğini, üçünün yaralandığını sözlerine ekledi.
Kaynak : AA