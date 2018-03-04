Afganistan'da 13 DEAŞ üyesi öldürüldü

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammed Rıza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Derzab'ın Kızıl Kışlak ve Hoca Aşkara bölgelerinde DEAŞ'a karşı operasyon başlattığını duyurdu.



Gafuri, operasyonda, aralarında 2 bölge elebaşının da bulunduğu 13 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, beşinin yaralandığını belirtti.



Sözcü Gafuri, çatışmada bir korucunun hayatını kaybettiğini, üçünün yaralandığını sözlerine ekledi.



Kaynak : AA