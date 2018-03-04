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46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak yakalandı

Yabancı uyrukluları İstanbul'a götürdükleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 04 Mart 2018 Pazar 09:52
46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak yakalandı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 46 yolcu kapasiteli otobüste 165 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Karakaya köyü mevkisine gelen 01 ATT 19 plakalı yolcu otobüsünün içerisindeki yabancı uyruklular yol kenarına indirildi.

Bu sırada ilçe girişinde uygulama yapan Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcusuz olarak yoldan geçen otobüsten şüphelenerek yol kontrolüne çıktı.

Ekipler, kısa süre sonra yol kenarında yürüyen ve tarım arazilerine doğru kaçan çok sayıda yabancı uyrukluyu gördü.

Kaçan şahısları yakaladıktan sonra kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, çoğu Afganistanlı olmak üzere Pakistan ve Bangladeş uyruklu, 8'i kadın, 15'i çocuk 165 kişinin yasa dışı yollardan yurda girdiğini belirledi.

Ekipler, kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp kaçan otobüsü düzenlediği operasyonla kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan incelemede 46 yolcu kapasiteli otobüsün içi ve bagaj kısmına 165 kaçak göçmenin bindirildiği tespit eden ekipler, sürücüler Ahmet N. ve Kıvanç K.'yi gözaltına aldı.

Otobüsle ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler, ardından İlçe Devlet Hastanesinde sağlık taraması yapılarak kimlik kayıtları için kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

İran üzerinden yasa dışı yollardan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikleri belirlenen kaçakların, İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan sürücülerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Kaynak : AA

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