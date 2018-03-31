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YDS adayları dikkat!

ÖSYM, sınava katılacak adaylara binalara girişlerin saat 10.00'da biteceği uyarısını yaptı.

Eğitim / 31 Mart 2018 Cumartesi 10:52
YDS adayları dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-YDS ilkbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Yabancı Dilİlkbahar


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