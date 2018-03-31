YDS adayları dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Nisan Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS İlkbahar Dönemi) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.



Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-YDS ilkbahar dönemi adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.



Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.