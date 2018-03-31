Temel Karamollaoğlu: Gaza geldik diyelim

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek Karamollaoğlu’na o işareti neden yaptığını sordu.



İşte Karamollaoğlu’nun Deniz Zeyrek’e verdiği yanıt;



“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”









