Temel Karamollaoğlu: Gaza geldik diyelim

Che Guevara pozuyla tartışma yaratan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sıkılmış yumruğuyla verdiği poza açıklık getirdi.
Hürriyet’ten Deniz Zeyrek Karamollaoğlu’na o işareti neden yaptığını sordu.
İşte Karamollaoğlu’nun Deniz Zeyrek’e verdiği yanıt;
“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”