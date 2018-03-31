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Temel Karamollaoğlu: Gaza geldik diyelim

Che Guevara pozuyla tartışma yaratan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sıkılmış yumruğuyla verdiği poza açıklık getirdi.

Güncel / 31 Mart 2018 Cumartesi 03:17
Temel Karamollaoğlu: Gaza geldik diyelim

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek Karamollaoğlu’na o işareti neden yaptığını sordu.

İşte Karamollaoğlu’nun Deniz Zeyrek’e verdiği yanıt;

“Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”





Deniz Zeyrek


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