USD (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,87 - 4,88

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı tramvaydan attılar

İstanbul Taksim’de İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvaya asılan 12 yaşındaki dilenci bir kız çocuğu, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın olayda parmağı incinirken, yaşadığı korku kameralara yansıdı.

3. Sayfa / 31 Mart 2018 Cumartesi 16:09
Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı tramvaydan attılar

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen olay, yürekleri ağızlara getirdi.

Edinilen bilgiye göre, dilendiği öğrenilen Ayşe T. isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ablasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde seyir halindeki nostaljik tramvaya asıldı.

Küçük kız tramvaya asıldığı sırada, diğer dilenciler tarafından aşağı itildi. Küçük kızın yaşanan olayda sadece parmağı incinirken, olayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kıza ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından küçük kızın önemli bir şeyi olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı. Küçük kızın yaşadığı korku ise kameralara yansıdı. Kaynak : İHA

Kız ÇocuğuDilenci ÇocukSahte DilenciSağlık Ekipleriİstiklal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı