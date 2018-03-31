MİT'in Kosova'da düzenlediği operasyon ABD'ye rahatsız etti

MİT'in Kosova'daki 6 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirmesinden sonra ülkede ilginç gelişmeler yaşanmış Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, operasyondan haberi olmadığını belirterek İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ile istihbarat müdürü Driton Gashi'yi görevden almıştı.



Habertürk yazarı Nagehan Alçı konu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Alçı, MİT'in FETÖ'cülere yönelik düzenlediği operasyondan ABD'nin rahatsız olduğunu ileri sürdü.



Nagehan Alçı 'Fethullah Gülen'i ve örgütü koruyan Washington, Kosova'ya bu memnuniyetsizliğini iletmiş, Kosova yönetimi de “Bu işle ilgimiz yok” demek için kelle almış olabilir' ifadelerini kullandı.



İşte Nagehan Alçı'nın yazısındaki o bölüm;



Bu açıklamaların arkasında kim var?



KOSOVA'da MİT'in gerçekleştirdiği başarılı FETÖ operasyonunun ardından çok ilginç gelişmeler yaşandı. Başbakan Ramuş Haradinay, kendisine bu operasyonun bilgisini vermediğini söyleyerek İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi'yi görevden aldı. Cumhurbaşkanı Haşim Taci de gözaltılardan haberinin olmadığını açıkladı. Peki bunlar ne anlama geliyor?



Benim analizim şöyle: Türkiye'nin büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği operasyon, büyük olasılıkla ABD'yi rahatsız etti. Kosova, ABD'ye çok yakın bir ülkedir. 1999'da ABD'nin liderliğinde gerçekleşen NATO operasyonu nedeniyle Kosovalı Arnavutlar, Amerikalıları kendilerini Sırp zulmünden kurtardılar diye çok sever.



Başbakan ve cumhurbaşkanının bu operasyona yönelik açıklamaları, bana bu işte ABD parmağı olduğunu düşündürtüyor. Operasyondan memnun olmayan, Fethullah Gülen'i ve örgütü koruyan Washington, Kosova'ya bu memnuniyetsizliğini iletmiş, Kosova yönetimi de “Bu işle ilgimiz yok” demek için kelle almış olabilir.



MİT'ten büyük operasyon! Hepsini paketleyip Türkiye'ye getirdi Kaynak : Beyaz Gazete Özel