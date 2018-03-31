Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Hafta sonu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19



İzmir: Parçalı az bulutlu 22



Adana: Parçalı bulutlu 24



Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21



Samsun: Parçalı bulutlu 14



Trabzon: Parçalı bulutlu 14



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19