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Kaza yapan otomobil ortadan ikiye ayrıldı! Feci görüntüler

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin ikiye ayrıldığı trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Mart 2018 Cumartesi 00:41
Kaza yapan otomobil ortadan ikiye ayrıldı! Feci görüntüler

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Sümbüllü kavşağında Nedim Çetinkaya (57) yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetinkaya'nın otomobili ikiye ayrıldı parçaları ise çevreye dağıldı.

Kazada, sürücü Çetinkaya ile otomobilde bulunan Nihan Güler (28) ve 1 yaşındaki Pelin Su Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servislerince hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve yakalanması çalışma başlatıldığı belirtildi.



Kaynak : AA


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