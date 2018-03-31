USD (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,87 - 4,88

Hasip Kaplan'dan skandal ÖSO açıklaması

HDP'li Hasip Kaplan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Afrin'de canı pahasına teröristlere karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hakkında skandal sözler...

Siyaset / 31 Mart 2018 Cumartesi 13:31
Hasip Kaplan'dan skandal ÖSO açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşuyla bilinen Hasip Kaplan algı operasyonlarına devam ediyor.

Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kez Özgür Suriye Ordusu'nu hedef aldı.

Hasip Kaplan twitter'dan yaptığı açıklamada 'Proje terör örgütleri İşid, El Nusra, El Kaide örgütleridir. Bunlar da ÖSO demektir. Kuvveyi Milliye değil, Vatani Hiyanet örgütleridir. Proje terör örgütü tek kelimeyle devlet terörüdür' ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ÖSO için 'Bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaHasip KaplanTerör ÖrgütüÖzgür Suriye OrdusuZeytin Dalı Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı