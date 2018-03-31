Hasip Kaplan'dan skandal ÖSO açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşuyla bilinen Hasip Kaplan algı operasyonlarına devam ediyor.



Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kez Özgür Suriye Ordusu'nu hedef aldı.



Hasip Kaplan twitter'dan yaptığı açıklamada 'Proje terör örgütleri İşid, El Nusra, El Kaide örgütleridir. Bunlar da ÖSO demektir. Kuvveyi Milliye değil, Vatani Hiyanet örgütleridir. Proje terör örgütü tek kelimeyle devlet terörüdür' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ÖSO için 'Bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur' ifadelerini kullanmıştı.



Proje terör örgütleri

İşid,El Nusra,El Kaide

Örgütleridir.Bunlarda

ÖSO demektir.Kuvveyi Milliye değil,Vatani Hiyanet örgütleridir — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 30 Mart 2018