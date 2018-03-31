Hasip Kaplan'dan skandal ÖSO açıklaması

HDP'li Hasip Kaplan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Afrin'de canı pahasına teröristlere karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hakkında skandal sözler...
Zeytin Dalı Harekatı'na karşı duruşuyla bilinen Hasip Kaplan algı operasyonlarına devam ediyor.
Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu kez Özgür Suriye Ordusu'nu hedef aldı.
Hasip Kaplan twitter'dan yaptığı açıklamada 'Proje terör örgütleri İşid, El Nusra, El Kaide örgütleridir. Bunlar da ÖSO demektir. Kuvveyi Milliye değil, Vatani Hiyanet örgütleridir. Proje terör örgütü tek kelimeyle devlet terörüdür' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ÖSO için 'Bizim Kurtuluş Savaşımızdaki Kuva-yi Milliye güçleri gibi bir oluşumdur' ifadelerini kullanmıştı.
Proje terör örgütleri— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 30 Mart 2018
İşid,El Nusra,El Kaide
Örgütleridir.Bunlarda
ÖSO demektir.Kuvveyi Milliye değil,Vatani Hiyanet örgütleridir
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Proje Terör Örgütü— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 30 Mart 2018
Tek kelimeyle
Devlet Terörüdür.