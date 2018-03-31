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Hamile kadın ve eşine silah çeken polis açığa alındı

Bolu’da, 6 aylık hamile olan Nevriye Aslım ve eşi Halit Aybatan’la tartıştığı sırada silah çeken trafik polisi Cihan A. hakkında başlatılan soruşturma süresince açığa alındı.

3. Sayfa / 31 Mart 2018 Cumartesi 15:26
Hamile kadın ve eşine silah çeken polis açığa alındı
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki Nevriye Aslım Aybatan ile üst komşuları olan trafik polisi Cihan A. arasında apartmanda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından polis memuru Cihan A., hamile olan Nevriye Aslım'ı darp etmeye başladı.

Olay sırasında Nevriye Aslım'ın eşi Halit Aybatan, gürültüyü duyarak evden çıktı. Eşinin darp edildiğini gören Aybatan, polis memuruna tepki gösterdi. Polis memuru Cihan A., bu kez de Halit Aybatan'ı saldırdı.

Halit Aybatan ile polis memuru Cihan A. arasında yaşanan kavga sırasında, C.A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. Silahın ateşlenmesine aldırış etmeyen C.A., Halit Aybatan'ı yumruk ve silahla darp etmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı.

Halit Aybatan'ın 6 aylık hamile eşi Nevrim Aslım da korkuyla bir anda merdivenlere yığıldı.

Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıkarak, Cihan A. ile Halit Aybatan'ı ayırdı. Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile Nevriye Aslım Aybatan, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra emniyete giden Aybatan çifti, polis memurundan şikayetçi oldu.

Polis memuru Cihan A.'nın Bolu Valiliği tarafından başlatılan soruşturmada süresince açığa alındığı öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA) Kaynak : İHA

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