USD (Alış - Satış) : 3,95 - 3,96 EURO (Alış - Satış) : 4,87 - 4,88

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katılacağı açılış töreni için geldiği Ayasofya Müzesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Siyaset / 31 Mart 2018 Cumartesi 13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık...
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Erdoğan konuşmasında 'AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılış töreni için Ayasofya Müzesi'ne geldi.

Açılışta konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Duygusalım, heyecanlıyım. Kendi alanında dünyada bir ilk olan Yeditepe Bienali'nin gelenekli sanatlarımızın tanıtımında çok önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. İstanbul gibi her köşesi ayrı bir medeniyetin eserleriyle dokunmuş kadim bir şehrin kendisi sanat galerisidir. Hayatın sakinleri tarafından fark edilmese de bu şehir devasa bir müzedir. Geçmişin eskimeyen güzellikleri ile günümüzün modern eserlerini başarı ile mezdeden bienalin gereken ilgiyi göreceğine inanıyorum. Önümüzdeki 45 gün boyunca düzenlenecek sergi, seminer, panel ve konferansların, müzik dinletilerinin şehrimizin kültür hayatına canlılık katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesine öncülük eden herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Sanat Allah'ın insana bahşettiği güzelleri arama ve bunlara ulaşma yolculuğunun adıdır. Üstad böyle diyor, 'Sanat Allah'ı aramakmış meğer' diyor. 



'TEK PARTİ DÖNEMİNDE 300'Ü AŞKIN MESCİD YOK EDİLMİŞTİR'

Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz. Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı'dan ziyade Batı'cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi malesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescit yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih'i kastediyorum.

Tepeden inmeci baskıcı ve jakoben anlayışın bugün de sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğine şahit oluyoruz.

'GEZİ'DE YAPTIKLARINI AFRİN'E GİDEN SANATÇILARA YAPTILAR'

Bu tepeden inmeci anlayışın bugün de bazı sanat çevrelerinde devam ettiğine inanıyoruz. Kendi ideolojilerini paylaşmayan sanatçılara yönelik en şiddetli saldırılar yine bunlardan geliyor. Gezi olaylarına destek vermeyen sanatçıların neler yaşadıklarını biliyoruz. Bunlar milletimizden yedikleri onca şamara rağmen akılları başlarına toplamıyorlar. Gezi'de yaptıklarını Afrin için bölgeye giden sanatçılarımıza yaptılar. Bugün aynı ahlaksızlığı aynı haydutluğu sergilediler. Sanatçılarımızın Mehmetçiğe moral vermesine dahi tahammül gösteremediler. Sırf yerli milli duruş sergilediler diye edilmedik hakaret bırakmadılar. Bunların lümpen mahalle kabadayılarından faydaları yoktur.

AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler.
Kaynak : İHA

Kültür ve Turizm BakanıBelediye BaşkanıCumhurbaşkanlığıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı