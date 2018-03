Bakan'dan çağrı: Kesmeyin kalbime bıçak saplanıyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Mersin'de katıldığı bir toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, projelerin hepsine destek vereceklerini açıklayarak, 'Ne projeniz varsa şuana kadar sizi destekleyeceğiz, söz veriyorum. 6 proje dediniz, 7'yi de getirin desteği vereceğiz. Dün 6 koruyucumuz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Biz gerçekten en az onlar kadar çalışmamız lazım. Eğer devlet memuru, halkına hizmet etmiyorsa o bizden değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. Çoğu yüzde 99'u halkını seven insanlardır. O yüzde 1'i eğer halka hizmet vermiyorsa, biz AK Parti hükumeti olarak ona gerekli dersi verecek gurubuz' dedi



'YAPACAK OLAN SİZSİNİZ, ÜRETECEK OLAN SİZSİNİZ'

Et ithalatının duracağını ve bunun da çobanlar tarafından yapılacağını anlatan Bakan Fakıbaba, 'Et ithalatı duracak diyorum 'nasıl yapacaksınız?' diyorlar. Ben size inanıyorum. Siz yapacaksınız. 250 bin düve dağıtacağız. Çünkü o doğuracak ve 7 yılda 1 buçuk milyon hayvan olacak. 300 bin anaç koyun projemiz var. 8 yılda onun vereceği sayıda 5 milyon. Et ithalatını bunlarla durduracağız. Küçük, orta, büyük işletmeler kazanacak. Biz kendimiz karar vermiyoruz. Biz hem üniversitedeki hocalarımızla, hem çoban kardeşlerimizle sohbet ediyoruz. Onlarla sohbet etmeden bu meseleyi çözmemiz mümkün değildir. Sizlere büyük saygı duyuyoruz. Yapacak olan sizsiniz, üretecek olan sizsiniz' açıklamasında bulundu.



'DESTEKLERİMİZ ARTACAKTIR'

Desteklemelerin 2019 yılında daha çok olacağını kaydeden Bakan Eşref Fakıbaba, şunları söyledi:



'Desteklerimiz inşallah 2019 yılında oturup daha farklı nasıl yapabiliriz diye. Biz sizin için varız. Siz ne istiyorsanız biz onu yerine getirmek zorundayız. Hak verirsiniz ki bütçemiz var. Anaç koyuna 100 lira vermek isterim ama bütçe meselemiz var. Buna emin olun ki biz size inanıyoruz, siz de bize inanın. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Mesela tarımda, mazotun yarısı sizden, yarısı bizden dedik. Onu yerine getirdik. 2017'nin birinci ayından 2018'in ikinci ayına kadar oturduk hesapladık. 4,70 kuruş olan mazotun yarısı sizden yarısı bizden. Destekleri dağıttık. Mazotta, gübrede, sertifikalı tohumda bizim desteklerimiz artacaktır. Şuanda bizim, yüzde 60 maliyetini biz karşılıyoruz. Bunun miktarını arttıracağız.'



'DİŞİ KOYUNUN KESİLMESİ, KALBİME BIÇAK SAPLANMIŞ GİBİ OLUYOR'

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda dişi koyunların kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Kurban Bayramı geldiğinde dişi hayvanı kesime göndermeyin. Bunu yapmayalım. İnanın kalbime bıçak saplanmış gibi oluyor. O dişi bize lazım. Kesime ihtiyaçtan dolayı göndermiş olduğunuz hayvanları TİGEM vasıtasıyla satın almayı düşünüyoruz. Alacağız bunları. Bizim burada amacımız, çiftçi kardeşlerimizin refah seviyesini arttırmaktır' diye konuştu.Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.